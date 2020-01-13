مصنع كنجة للسيارات توقيع مع سامبو الفنلندية على اتفاقية تركيب حصادات

كنجة، 13 يناير، أذرتاج

وقع مصنع كنجة للسيارات على اتفاقية تعاون مع شركة سامبو الفنلندية.

أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس أمناء الاتحاد الإنتاجي "كنجة اوتوموبيل زافودو" خانلار فتييف قوله إن الاتفاقية تنص على تنظيم مصنع كنجة للسيارات تركيب حصادات من طراز سامبو روسليف مبلغا أن المصنع يخطط تدشين خط انتاج الحصادات في أوائل مارس العام الحالي.

وأضاف فتييف أن هذا الطراز من الحصادات للشركة الفنلندية شهيرة في أوساط الزراعة الأذربيجانية مفيدا أن المصنع حصل على رخصة تسويق الحصادات وتقديم خدمات ما بعد التسويق مع صادراتها إلى البلاد القريبة.