  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    مصنع كنجة للسيارات توقيع مع سامبو الفنلندية على اتفاقية تركيب حصادات

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]

    كنجة، 13 يناير، أذرتاج

    وقع مصنع كنجة للسيارات على اتفاقية تعاون مع شركة سامبو الفنلندية.

    أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس أمناء الاتحاد الإنتاجي "كنجة اوتوموبيل زافودو" خانلار فتييف قوله إن الاتفاقية تنص على تنظيم مصنع كنجة للسيارات تركيب حصادات من طراز سامبو روسليف مبلغا أن المصنع يخطط تدشين خط انتاج الحصادات في أوائل مارس العام الحالي.

    وأضاف فتييف أن هذا الطراز من الحصادات للشركة الفنلندية شهيرة في أوساط الزراعة الأذربيجانية مفيدا أن المصنع حصل على رخصة تسويق الحصادات وتقديم خدمات ما بعد التسويق مع صادراتها إلى البلاد القريبة.

    AZERTAG.AZ :مصنع كنجة للسيارات توقيع مع سامبو الفنلندية على اتفاقية تركيب حصادات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
    كشف حجم إنتاج فول الصويا في اغجابدي بالعام الماضي
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١١:١٥‎]
    أذربيجان صدرت الكرز والرمان إلى نيجيريا
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٠٣]
    لأول مرة في أذربيجان، يجري إنشاء "الحديقة الذكية" في غوبا
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٢:٣٥‎]
    مزارعو برده ينهون حصاد بنجر السكر
    مصنع كنجة للسيارات توقيع مع سامبو الفنلندية على اتفاقية تركيب حصادات