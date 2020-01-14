الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة المتقطعة على نطاق البلد غدا

باكو، 14 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة ممطرة متقطعة طول اليوم وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها إلى المساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي إلى 775 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول امطار إلى المساء على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأماكن المنحدرة والجبلية وكثافة الهطول على مناطق مختلفة وتكون ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا وبين 15-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-6 مئوية نهارا وبين 14-12 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية.