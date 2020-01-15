الرئيس إلهام علييف: ينبغي لنا بناء مشروعات تصنيع زراعي

باكو، 15 يناير، أذرتاج

نمت الزراعة في البلد حوالي 7 في المائة خاصة الزراعة النباتي ازدادت بنسبة 10 في المائة أكثر من غيرها وذلك نتيجة الأعمال المنفذة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إن إنتاج الفواكه والخضروات ارتفع بالدرجة الكبيرة ولكن البلد فيه عجز في مشروعات تصنيع زراعي.

وأضاف رئيس الدولة أن الزراعة لها دور خاص في تنمية الزراعة في الاقتصاد مؤكدا على ضرورة إعارة اهتمام اكبر للتصنيع الزراعي في المرحلة القادمة: "لأن إنتاجنا الزراعي يزداد وتتطور مجالاتنا التقليدية ويعاد بناؤها وتأخذ مجالات زراعية جديدة في النشاط وهنا نجد تماشيا مباشرا للزراعة مع الصناعة الأمر الذي يعبر عن ضرورة وجود مشروعات تصنيع زراعي كافية عندنا وعلى سبيل المثال ينمو عندنا إنتاج الفواكه والخضروات ويجب أن تكون لدينا مشروعات كافية للتصنيع ولكنها غير كافية حاليا وذلك من اجل تصنيع أحجام كبيرة للتصدير ويحتاج هذا المجال لدعم كبير وجذري سواء من جانب الدولة أم القطاع الخاص الذي عليه أن ينضم هو الآخر إلى هذه الأعمال. أعنى أن القطاع الخاص يعمل في المجال وعليه أن ينفذ هذه الأعمال على حساب أموالها هي."