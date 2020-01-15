الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة على نطاق البلد غدا

باكو، 15 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة ممطرة متقطعة طول اليوم وتكون ضباب ليلا وصباحا هبوب رياح شمالية غربية معتدلة ينتظر استبدالها بشمالية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 2-4 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي إلى 779 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا الأمطار على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأماكن المنحدرة والجبلية وكثافة الهطول على مناطق مختلفة وتكون ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة تساقط الثلج أساسا على المناطق الجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-6 مئوية نهارا وبين 14-12 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية.