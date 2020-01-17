الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة على نطاق البلد وتجمد بعض الطرق الجهوية

باكو، 17 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول أمطار ليلا ومساء على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي إلى 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول امطار إلى المساء على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأماكن المنحدرة والجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج المتقطع وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا وبين 14-10 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية.