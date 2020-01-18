وزارة البيئة تكشف منسوب مياه أنهار أذربيجان

باكو، 18 يناير، أذرتاج

قالت وزارة البيئة والثروة الطبيعية إنها لاحظت ارتفاعا في منسوب مياه الأنهار الجارية في منطقة لنكران – أستارا جنوب البلاد أساسا جراء الأمطار الغزيرة الأخيرة خاصة في أنهار لنكران شاي قدر 22 سم ووشرو شاي 10 سم وتنكارو شاي 58 سم وويلاش شاي 18 سم.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أنها تلاحظ حاليا زيادة منسوب مياه أنهار البلد الجارية في منطقة قوبا – خاتشماز شمال البلد خاصة ارتفاع منسوب مياهها عن معيار العشرة أيام المألوف بنسبة 120 في المائة في ولولة شاي وكورك شاي وزايام شاي 170 في المائة والتي تجري في منطقة لنكران – أستارا بنسبة تتراوح بين 150-380 في المائة.

وأضافت أن منسوب مياه نهر كور بمنقطة قيراق كسمن ارتفع قدر 3 سم مفيدة أن استهلاك المياه في المنقطة حاليا تبلغ 123 متر مكعب وذلك يشكل 77 في المائة من معيار العشرة أيام المألوف.

وما تغير مستوى المياه في نقطة أيري شاي من نهر قانيخ حيث يبلغ استهلاك المياه عندها حاليا 25 مترا مكعبا وذلك يعادل 37 في المائة من معيار العشرة أيام المألوف.

ولاحظت ارتفاعا قدره 1 سم في منسوب مياه نهر أراز عند نقطة قيفراق مفيدة أن استهلاك المياه فيها حاليا يبلغ 112 متر مكعب وذلك يساوي 81 في المائة من معيار العشرة أيام المألوف.

كما سجلت انخفاضا في مستوى مياه نهر كور عند نقطة سرة قدر 1 سم ليهبط إلى 412 سم ونقطة شروان قدر 2 سم إلى 247 سم وصاليان قدر 3 سم إلى 204 سم وبانكه قدر 12 سم إلى 189 سم كما تراجع مستوى مياه نهر أراز عند نقطة نوروزلو قدر 1 سم ليتدنى إلى 137 سم.