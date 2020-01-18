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    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة متقطعا على نطاق البلد

    ١٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٧]

    باكو، 18 يناير، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 يناير كانون الثاني الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة أساسا طول اليوم وتكون ضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا مع احتمال اعتدالها في النصف الثاني من اليوم .

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي إلى 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق الشرقية وتساقط الثلج على الأماكن المنحدرة والجبلية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق نهارا.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 6-10 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-1 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

    وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج المتقطع وانقطاع الهطول إلى العصر تدريجيا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية .

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا وبين 14-10 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية.

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