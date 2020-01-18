توقعات الطقس لعطلة نهاية الأسبوع

باكو، 18 يناير، أذرتاج

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية لوزارة البيئة والثروة الطبيعية توقعات الطقس للمسافرين خلال عطلة نهاية الأسبوع في 18-19 يناير.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الإدارة أن الطقس سيكون في الغالب غير ممطر في منطقة جبال القوقاز الكبرى والصغرى. ومع ذلك، يتوقع سقوط الأمطار في مساء 18 وفي 19 يناير وسقوط الثلوج في بعض الأماكن. كما يتوقع الضباب في بعض الأقاليم. تتراوح حرارة الطقس من 3 درجات تحت الصفر إلى 2 درجتين في الليل و5-9 درجات حاراً في النهار. يتوقع تجمد الطرق.

في منطقة قازاخ - كنجة يتوقع الطقس غير الممطر أساساً. ومع ذلك من المتوقع سقوط الأمطار في بعض الأماكن في 19 يناير. سيخيم الضبابي بعض المناطق في الصباح. تتراوح حرارة الطقس من 3 درجات تحت الصفر إلى 2 درجتين حاراً في الليل و6-10درجات حاراً في النهار.

في مقاطعات آرّان يتوقع الطقس أساساً بلا أمطار. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس ممطراً في 19 يناير. سيكون الطقس ضبابيا في بعض المناطق في الصباح. تتراوح حرارة الطقس من 3 درجات تحت الصفر إلى 2 درجتين حاراً في الليل ومن7 درجات إلى 11 درجة حاراً في النهار.

في جمهورية نخجوان الذاتية الحكم يتوقع تساقط الثلوج حيناً بعد حين. سيكون الاجواء ضبابية في بعض المناطق في الصباح. تتراوح حرارة الطقس 3-8 درجات تحت الصفر في الليل وفي المناطق الجبلية 10-14 درجة تحت الصفر ومن 0 درجة إلى 5 درجات حاراً في النهار.

في العاصمة، يتوقع هطول أمطار غزيرة في الليل وفي المساء. تهب رياح قوية من الشمال الغربي على مدار اليوم، ويوم 19 يناير ستتحول إلى رياح خفيفة في النهار. ستتراوح الحرارة بين 2 درجتين و 4 درجات في الليل و7-9 درجات حاراً بالنهار.