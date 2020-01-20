إحياء ذكرى ضحايا مأساة 20 يناير في طشقند

طشقند، 20 يناير، أذرتاج

أقيم حفل إحياء الذكرى الثلاثين لمأساة 20 يناير في المركز الثقافي الأذربيجاني باسم حيدر علييف في أوزبكستان.

أفادت أذرتاج أنه حضر هذا الحدث رجال العلم والفن زالثقافة من أوزبكستان والمسئولون من جمعية الصداقة الأوزبكية الأذربيجانية وأعضاء جاليتنا والصحفيون.

في كلمته عن أحداث 20 يناير، قال سفير أذربيجان في أوزبكستان حسين غولييف إن هذه الجريمة البشيعة استهدفت القضاء على إيمان وكرامة شعبنا الذي كان يناضل من أجل الحرية والاستقلال وحماية أراضيه من الاحتلال الأرمني. لكنهم لم ينجحوا، وأصبح شعبنا أكثر إصراراً للاستقلال، وستظل ذكرى الشهداء دائماً في قلوب أبناء شعبنا.

وأشار السفير إلى أنه في اليوم التالي للمأساة، قام الزعيم الوطني حيدر علييف الذي كان يعيش في موسكو في ذلك الوقت، بزيارة مكتب التمثيلية الأذربيجانية في موسكو وأعرب عن احتجاجه الشديد لما جرى في اذربيجان من احداث دموية. بعد العودة إلى السلطة بناءً على طلب شعبنا، اتخذ حيدر علييف خطوات مهمة لحماية استقلال أذربيجان وبناء الدولة القوية.

أكد حسين غولييف أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي يتبع النهج السياسي للزعيم الوطني قام بعمل رائع لتعزيز دولتنا. تنمو أذربيجان بسرعة وأصبحت دولة رائدة في المنطقة بفضل تنميتها الاقتصادية. كل عام، تزيد قدرات قوتنا العسكرية. وهذا يعني أن أذربيجان ستعيد جميع أراضيها المحتلة عاجلاً أو آجلاً.

وقال المدير التنفيذي لـجمعية الصداقة الأوزبكية الأذربيجانية البروفيسور إركن نوريدينوف إن أحداث يناير الدامية كانت بمثابة النفس الأخير للإمبراطورية السوفيتية الضخمة وبدأ انهيار الاتحاد السوفيتي بعد دخول القوات إلى باكو.

ثم أقيم حفل موسيقي تأبيني بأداء أوركسترا "سوغديانا" بإشراف الفنان الأوزبكي الحائز بلقب الجدارة في الفن الأستاذ فيزروز عبد الرحيموف.

قولو كانجرلي

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