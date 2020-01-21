الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة أساسا في العاصمة غدا

باكو، 21 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 6-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 1-3 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في باكو. وتحتمل تراجع الضغط الجوي إلى 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.