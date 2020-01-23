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    باكو تستضيف المعرض الاذربيجاني الدولي السادس لمنتوجات العسل

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]

    باكو، 23 يناير (اذرتاج).

    سينظم في 25-26 يناير المعرض الاذربيجاني الدولي السادس لمنتوجات العسل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جمعية منتجي العسل ان المعرض لهذا العام سيشهد دورات تدريب من قبل النحالين المحترفين من أذربيجان وتركيا وكازاخستان وبيلاروس وروسيا وأوكرانيا وغيرها من البلدان، خبراء واخصائيين.

    ستعرض أكثر من 20 شركة منتجاتها من أذربيجان والصين وباكستان وروسيا وتركيا وغيرها من البلدان.

    في هذا السياق ستنظم مسابقة عسل وأمسية وحفل التكريم.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف المعرض الاذربيجاني الدولي السادس لمنتوجات العسل
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