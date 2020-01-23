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    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة والرياحية في البلد غدا

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٦]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 24 يناير كانون الثاني الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر الثلجي مساء وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 1-4 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي إلى 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا وبين 9-4 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-0 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

    وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة أساسا وتساقط الثلج على المناطق المختلفة وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-4 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا وبين 14-11 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية.

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