الإحصاءات تكشف عن قيمة المنتجات الزراعية العامة بالعام الماضي

باكو، 25 يناير، أذرتاج

بلغت قيمة المنتجات الزراعية العامة بالعام الماضي 7 مليارات و7ر836 مليون مانات بالأسعار الفعلية.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن 4 مليارات و5ر85 مليون مانات من القيمة العامة المذكورة من حصة تربية المواشي و3 مليارات و2ر751 مليون مانات من قسط النباتات.

وبالمقارنة بفترة يناير – ديسمبر عام 2018م ارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة 2ر7 في المائة ومن ضمنها 5ر3 في المائة في منتجات تربية المواشي و7ر11 في المائة في منتجات النباتات.