الإحصاءات تكشف عن قيمة المنتجات الزراعية العامة بالعام الماضي
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
باكو، 25 يناير، أذرتاج
بلغت قيمة المنتجات الزراعية العامة بالعام الماضي 7 مليارات و7ر836 مليون مانات بالأسعار الفعلية.
أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن 4 مليارات و5ر85 مليون مانات من القيمة العامة المذكورة من حصة تربية المواشي و3 مليارات و2ر751 مليون مانات من قسط النباتات.
وبالمقارنة بفترة يناير – ديسمبر عام 2018م ارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة 2ر7 في المائة ومن ضمنها 5ر3 في المائة في منتجات تربية المواشي و7ر11 في المائة في منتجات النباتات.
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