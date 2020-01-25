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    الإحصاءات تكشف عن قيمة المنتجات الزراعية العامة بالعام الماضي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٤]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    بلغت قيمة المنتجات الزراعية العامة بالعام الماضي 7 مليارات و7ر836 مليون مانات بالأسعار الفعلية.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن 4 مليارات و5ر85 مليون مانات من القيمة العامة المذكورة من حصة تربية المواشي و3 مليارات و2ر751 مليون مانات من قسط النباتات.

    وبالمقارنة بفترة يناير – ديسمبر عام 2018م ارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة 2ر7 في المائة ومن ضمنها 5ر3 في المائة في منتجات تربية المواشي و7ر11 في المائة في منتجات النباتات.

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