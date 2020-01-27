باكو، 27 يناير، أذرتاج

كشفت ملابسات 23 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 9 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم اثنين كانا مطلوبَين بصفتهما مدينَين.

وحدثت حادثة مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 19 حادثة متعلقة بالمخدرات .

وألقي القبض على 36 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.