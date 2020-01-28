وقوع 2319 حادثة حريق على نطاق البلد العام الماضي

باكو، 28 يناير، أذرتاج

وقعت 2319 حادثة حريق على نطاق البلد خلال العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ أن 1684 حادثة وقعت في المباني السكنية كثيرة الشقق والبيوت الخاصة و103 حادثة في المساحات المفتوحة و372 حادثة في المراكب النقلية و11 حادثة في الغابات والمنحدرات و149 حادثة في سائر الأماكن.

وأبانت أن الحرائق أودت بحياة 53 شخصا وأصابت 232 شخص مفيدة أن عدد القتلى اقل 30 شخصا أو بنسبة 36 في المائة فيما ازداد عدد المصابين 67 شخصا أو بنسبة 41 في المائة قياسا إلى مؤشرات عام 2018م.