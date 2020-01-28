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    تسخير فناء مجدد تال للسكان في باكو – صور

    ٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

    أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في الثامن والعشرين من يناير اليوم يقع على عنوان حي ياسامال شارع بارلامنت أرقام 2ب و4 و6أ بين ثلاث بنايات سكنية كثيرة الطوابق يسكنها 600 مواطن.

    وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب مصغر لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية.

    كما غرست 30 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما على مساحة 500 متر مربع وأقيمت عريشين اثنين فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.

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