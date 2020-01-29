إقامة مزارع جديدة للشاي في ماصالي

ماصالي، 29 يناير، أذرتاج

تنفيذا لمشروع تجربي اشتريت 540 ألف غريسة للشاي وغرست على مساحة 15 هيكتارا تخص بخمسة مزارعين في محافظة ماصالي.

أفادت أذرتاج عن وزارة الزراعة أن المشروع المنفذ ضمن البرنامج الحكومي لتنمية زراعة الشاي فترة 2018-2027م شمل على اكثر من 100 مزارع حضروا دورات تدريب خاصة بزراعة الشاي وزودوا بجميع المستلزمات الزراعية الخاصة بنبات الشاي.

وتجري المشروع الوكالة الزراعية للائتمان والتنمية. وخصصت 3 هيكتارات من الأراضي لزراعة الغرائس أيضا.

وتدفع لكل مزارع خلال مدة 7 سنوات 700 مانات كمعونة مالية لكل هيكتار مزروع ابتداء من سنة زرع غريسة و240 مانات لكل هيكتار بعد مرور السنوات السبع.

يذكر أن محافظة ماصالي جنوب البلاد تعير أهمية كبيرة لزراعة الشاي حيث أنها كانت فيها 5 هيكتارات مزروعة بالشاي عام 2013م ووصلت المساحة المزروعة بالشاي عام 2018م إلى 103 هيكتار.