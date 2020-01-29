  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    إقامة مزارع جديدة للشاي في ماصالي

    ٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٥‎]

    ماصالي، 29 يناير، أذرتاج

    تنفيذا لمشروع تجربي اشتريت 540 ألف غريسة للشاي وغرست على مساحة 15 هيكتارا تخص بخمسة مزارعين في محافظة ماصالي.

    أفادت أذرتاج عن وزارة الزراعة أن المشروع المنفذ ضمن البرنامج الحكومي لتنمية زراعة الشاي فترة 2018-2027م شمل على اكثر من 100 مزارع حضروا دورات تدريب خاصة بزراعة الشاي وزودوا بجميع المستلزمات الزراعية الخاصة بنبات الشاي.

    وتجري المشروع الوكالة الزراعية للائتمان والتنمية. وخصصت 3 هيكتارات من الأراضي لزراعة الغرائس أيضا.

    وتدفع لكل مزارع خلال مدة 7 سنوات 700 مانات كمعونة مالية لكل هيكتار مزروع ابتداء من سنة زرع غريسة و240 مانات لكل هيكتار بعد مرور السنوات السبع.

    يذكر أن محافظة ماصالي جنوب البلاد تعير أهمية كبيرة لزراعة الشاي حيث أنها كانت فيها 5 هيكتارات مزروعة بالشاي عام 2013م ووصلت المساحة المزروعة بالشاي عام 2018م إلى 103 هيكتار.

    AZERTAG.AZ :إقامة مزارع جديدة للشاي في ماصالي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٤]
    الإحصاءات تكشف عن قيمة المنتجات الزراعية العامة بالعام الماضي
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
    باكو تستضيف المعرض الاذربيجاني الدولي السادس لمنتوجات العسل
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف: ينبغي لنا بناء مشروعات تصنيع زراعي
    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
    مصنع كنجة للسيارات توقيع مع سامبو الفنلندية على اتفاقية تركيب حصادات
    إقامة مزارع جديدة للشاي في ماصالي إقامة مزارع جديدة للشاي في ماصالي إقامة مزارع جديدة للشاي في ماصالي إقامة مزارع جديدة للشاي في ماصالي