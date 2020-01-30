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    كشف ملابسات 18 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥‎١]

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    كشفت ملابسات 46 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 18 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 61 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 45 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وحدثت حادثة مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 29 حادثة متعلقة بالمخدرات وحادثتين متعلقتين بحيازة الأسلحة والمعدات لها حيازة غير شرعية.

    وألقي القبض على 50 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

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    كشف ملابسات 18 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها