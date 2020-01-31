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    توقيف 100 أجنبي وافد خلال تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية

    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎١]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    أسفرت تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية التي نفذها موظفو هيئة الهجرة خلال الأسبوع السابق عن توقيف 100 أجنبي وافد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهجرة أن 10 أجانب جلبوا إلى العمالة والأشغال جلبا غير شرعي وشخص واحد لإقامتهم في غير العناوين المعلن عنها و89 أجنبيا آخر لإقامتهم في أراضي البلد إقامة غير قانونية

    واتخذت الهجرة قرارات مناسبة بحق 81 أجنبيا وفقا لمخالفاتهم لقواعد تشريع الهجرة ويجري التحقيق مع باقي الأجانب الموقوفين لإخراجهم من البلد.

    AZERTAG.AZ :توقيف 100 أجنبي وافد خلال تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية
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