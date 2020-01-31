توقيف 100 أجنبي وافد خلال تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
باكو، 31 يناير، أذرتاج
أسفرت تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية التي نفذها موظفو هيئة الهجرة خلال الأسبوع السابق عن توقيف 100 أجنبي وافد.
أفادت أذرتاج عن بيان الهجرة أن 10 أجانب جلبوا إلى العمالة والأشغال جلبا غير شرعي وشخص واحد لإقامتهم في غير العناوين المعلن عنها و89 أجنبيا آخر لإقامتهم في أراضي البلد إقامة غير قانونية
واتخذت الهجرة قرارات مناسبة بحق 81 أجنبيا وفقا لمخالفاتهم لقواعد تشريع الهجرة ويجري التحقيق مع باقي الأجانب الموقوفين لإخراجهم من البلد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٤٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٠:٢٤]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٧]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٤:١٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [٠٠:٢٨]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٥]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٨]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٥]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٤٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك