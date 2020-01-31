الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة على نطاق البلد لأول فبراير شباط

باكو، 31 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة طول اليوم على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي إلى 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الهاطلة أساسا ممطرة على معظم المحافظات ومثلج على المناطق الجبلية وسفوح الجبال مع احتمال كثافة الهطول على المحافظات الشرقية وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

من المتوقع أن تتجمد الطرق البرية ليلا وفجرا لدى المناطق الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال تساقط الثلج وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا.

من المنتظر أن تتجمد الطرق البرية ليلا وفجرا لدى المناطق الجبلية.