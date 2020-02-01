أناما تبطل مفعول 470 ذخيرة غير منفجرة خلال يناير

باكو، 1 فبراير، أذرتاج

أعلنت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الألغام / أناما / تقريرا شهريا تاليا لها حول فعالياتها المكثفة لفحص ومسح أراضي محافظات أذربيجان خاصة المحاذية لخط الجبهة للكشف عن ذخائر حية وغير منفجرة مهددة لحياة المدنيين.

أفادت أذرتاج عن تقرير أناما أن خبراء ومتخصصي الوكالة قاموا خلال شهر يناير كانون الثاني المنتهي بتفتيش ومسح مليون و230 الف و79 متر مربع شملت على أراض مختلفة لمحافظات أغدام وأغجابدي وأغصطفا ووبرده وجبرائيل وفضولي وجويجول وقراداغ وقازاخ وصابر أباد وطاووس وتارتار وخيزي ومدن باكو وكنجة وسومغايت الأذربيجانية وكشفوا عن 463 ذخيرة حية و5 ألغام ضد المشاه ولغمين ضد الدبابات و3937 خرطوشا مختلف العيار وأبطلوا مفعولها بنجاح.

وشارك في العمليات 458 متخصص و125 إداري وموظف و6 آلات إزالة ألغام و40 كلبا مدربا.

يذكر أن الوكالة الوطنية طهرت حتى الآن مساحة 542 مليون و459 ألفا و167 متر مربع من الأراضي وأبطلت مفعول 806 ألف و326 لغم وذخائر حية.

وحدث انفجار واحد للغم ما أدى إلى إصابة ساكن بحي قراداغ بجروح خفيفة.