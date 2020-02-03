تصدير تيلة القطن إلى تركيا وإيران وسيتضاعف الإنتاج بعد التحديث - ريبورتاج من بلاسوفار

بلاسوفار، 3 فبراير، أذرتاج

وصل إنتاج القطن في بلدنا إلى أعلى مستوى في السنوات الأخيرة. في الموسم الماضي، أنتجت مقاطعة بلاسوفار التي تعد منطقة القطن الرئيسية، حوالي 31 ألف طن من القطن الخام. زادت الإنتاجية بنسبة 58.2 % مقارنة بعام 2018.

تفيد أذرتاج أنه، في العام الماضي، حقق مزارعو القطن إنجازات كبيرة في المنطقة، مستفيدين من فوائد الحكومة والإجراءات الشاملة. إذا تمت زراعة القطن على مساحة 12 ألف هكتار في عام 2018، فقد انخفضت المساحة المزروعة في العام الماضي إلى 10257 هكتار. على الرغم من تناقص المساحة المزروعة، إلا أن الصيانة الزراعية العالية كان لها تأثير إيجابي على الإنتاجية. وكان متوسط العائد من المنتجين لكل هكتار 29.9 سنتنار. يحصل أصحاب المزارع الفردية والمزارعون على ما بين 50-55 سنتناراً لكل هكتار واحد.

عموماً، في عام 2019 بلغ إجمالي صادرات ألياف القطن في البلاد 124 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي صادرات غزول القطن 30.2 مليون دولار. مقارنة بعام 2018 ارتفعت صادرات ألياف القطن بنسبة 54 % في عام 2019 وصادرات غزول القطن بنسبة 27 %.

وقال كبير المهندسين في فرع بلاسوفار MKT-Bilasuvar فرهاد سلاييف إن العام الماضي كان ناجحاً لهم: "في عام 2019، أنتجنا أكثر من 12 ألف طن من القطن الخام. وهذا يساوي حوالي 31 سنتناراً. يتم الآن تحويل القطن الخام. لقد قمنا تحويل أكثر من 9 ألاف طن من المنتجات المحصودة. من هذا، 4 الاف طن من القطن المبيض. لقد صدّرنا ألفين طن من تيلة القطن إلى تركيا وإيران. هذا يعني أيضاً أن بلدنا حصل على عملة صعبة. في الوقت الحاضر يتم تجديد مشروعنا. الآن نعمل مع 50 ماكنة آلة. نريد أن يصل عدد هذه الماكنات إلى 100. في هذه الحالة، ستتم مضاعفة إنتاج تيلة القطن. في الوقت نفسه، سيتم توفير وظائف جديدة. وسيساهم هذا في تقليل البطالة ".