الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد للغد

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل تراجع الضغط الجوي إلى 749 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الهاطلة أساسا مع احتمال ظروف الطقس الممطرة على بعض المحافظات الشمالية والغربية مساء والمثلجة على المناطق الجبلية وسفوح الجبال وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.