الرئيس إلهام علييف: يجب منح الأراضي المتوخاة لإنشاء حدائق زراعية لصاحب عمل عامل

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

إنشاء الحدائق الزراعية مرتبط بضمان الأمن الغذائي ونجد الآن في نموذج الحدائق الزراعية أن الإنتاجية أكثر هناك لأنه تطبق التكنولوجيا الحديثة وتحضر المعدات ويقدم الدعم من جانب الدولة. وعلى سبيل المثال كانت إنتاجيتنا المتوسطة في زراعة الحبوب العام الماضي عالية كافية 3200 كغ من كل هيكتار وذلك تقدم كبير. ولكن ذلك يبلغ 5000 كغ وفي بعض المناطق 6000 كغ في المؤسسات الزراعية الكبيرة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر منعقد في الثالث من فبراير مكرس لنتائج السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الجهوية لفترة 2019-2023م لأقاليم جمهورية أذربيجان إن إنشاء الحدائق الزراعية كان قرارا صحيحا وزاد "أنني قيل لي إن إنشاء الحدائق الزراعية في بضع مناطق متأخر او لا يجري عمل عموما فيها فلذلك أوجه وزارتي الاقتصاد والزراعة تحقيق هذه القضية وكان من المخطط إنشاء اكثر من 50 حديقة زراعية ولتحقق وتحلل ويحيطوني علما بان تلك الأماكن اذا حجزت من جانب أصحاب الأعمال ولا تستخدم فينبغي لها أن تستعاد لتقديمها إلى صاحب عمل عامل".