مشروع اتفاقية للتعاون العلمي في بحر الخزر سيناقش في عشق آباد

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

ينص المرسوم الذي اصدره رئيس تركمانستان، على تكليف وزارة الخارجية ووزارة التعليم ومعهد الخزر بمقابلة ممثلي دول بحر الخزر يومي 6 و 7 فبراير في عشق اباد لمناقشة مشروع اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي في بحر الخزر.

تفيد وكالة أذرتاج هذا استناداً إلى وكالة "تركمانستان اليوم" الحكومية للأنباء.

تم إنشاء معهد بحر الخزر بهدف تطوير التعاون في منطقة حوض بحر الخزر وتحليل العمل المنجز في اتجاهات مختلفة وإجراء الأبحاث على البحر وصياغة الوثائق القانونية الدولية والوطنية بشأن بحر الخزر وتلخيص منهجية تنفيذ الاتفاقات الدولية بشأن بحر الخزر في تركمانستان.