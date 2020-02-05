الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة مع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد للغد

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وين 5-7 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل تراجع الضغط الجوي إلى 753 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 40-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الهاطلة أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنبية غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.