إعداد تطبيق جوال للكاميرات المركبة لحماية الغابات

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

تعمل الكاميرات المثبتة لحماية الغابات في غابالا وأوغوز وشاكي وكاخ وزغاتلا على مدار 24 ساعة. للكاميرات المركبة في الغابات التي تتعرض للمداخلات الكثيرة أهمية كبيرة في حماية غابات تلك المناطق.

تفيد أذرتاج أن نائب وزير البيئة والموارد الطبيعية فردوفسي علييف صرح بذلك في مقابلته مع الوكالة.

بحسب كلام نائب الوزير يتم التحكم بالكاميرات من المركز.

وقال أيضًا: "هدفنا هو تعزيز حماية كل الغابات ومنع الحرائق التي قد تحدث. الكاميرات لديها العديد من القدرات ويمكن أن تغطي ما يصل إلى 2 كم من المساحة. يتم تركيبها في أماكن مرتفعة لتغطية مساحة أوسع. في المستقبل القريب، سنقوم بتطوير تطبيق جوال للكاميرات التي يمكن استخدامها من قبل الجمهور. سيتمكن المواطنون من متابعة العمليات في تلك المناطق من خلال هواتفهم المحمولة. نحن نخطط لتثبيت هذه الكاميرات في غابات المناطق الأخرى أيضًا. "

وقال فردوفسي علييف إن تركيب الكاميرات كان شكلاً من أشكال الرقابة العامة.

أذربيجان واحدة من البلدان القليلة الغابات. لهذا السبب نحن مهتمون بحماية الغابات. وقال نائب الوزير "يجب حماية الطبيعة من قبل كل مواطن" وقال علييف إن تركيب الكاميرات كان شكلاً من أشكال الرقابة العامة.