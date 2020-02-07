الأرصاد الجوية تنبه تقلب حالات جوية واشتداد قوة الرياح وكثرة هطول المطر والمطر الثلجي غدا

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيها بشأن توقع تقلب حالات جوية واشتداد قوة الرياح وكثرة هطول المطر والمطر الثلجي.

أفادت أذرتاج عن عميرة تقييفا مديرة قسم الأرصاد الجوية بوزارة البيئة والثروة الطبيعية إن ظروف الطقس الجوية الحارة غير المألوفة التي استمرت منذ فترة من المتوقع أن تستبدل بظروف جوية ممطرة مصحوبة باشتداد قوة الرياح الشمالية على باكو وشبه جزيرة أبشرون ابتداء من ليلة الثامن من فبراير شباط الحالي حيث تنتظر الهيئة زيادة سرعة الرياح فترة 9-10 فبراير إلى ما بين 30-35 مترا في الثانية.

وأوصت الأهالي بالتحلي بالحذر والحيطة خلال هذه الفترة وعدم وقف السيارات تحت الأشجار والتجنب من أماكن الإنشاء والبناء وعدم ترك المسنين والأطفال في الشوارع دون الرقابة.

وأضافت أن الهيئة تتوقع هطول المطر والمطر الثلجي في باكو وشبه جزيرة أبشرون مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق إلى التاسع من فبراير وانخفاض درجات الحرارة قدر 15-18 مئوية قياسا إلى الأيام السابقة حيث يتوقع أن تكون 0-3 مئوية نهارا و4-0 مئوية تحت الصفر في 9 فبراير وليلة 10 فبراير الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجمد الطرق البرية ليلتي 10 و11 فبراير.

كما تتوقع الهيئة فترة 7-11 فبراير ظروف الطقس الهاطلة من المطر والثلج والمطر الثلجي مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وحبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا قدر 13-18 مئوية مع تحذير تجمد الطرق البرية ليلا وفجرا.