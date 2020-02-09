الأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلج متقطعا على باكو وأبشرون غدا

باكو، 9 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وهاطلة أساسا بين المطر الثلجي والثلج على بعض المناطق احيانا وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي إلى 773 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الهاطلة أحيانا وتساقط الثلج على بعض المناطق مع توقعات كثافة الهطول على مناطق مختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية ليلا وبين 1-6 مئوية نهارا وبين 15-10 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتنبه الهيئة من توقعات تجمد الطرق البرية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الهاطلة أحيانا وتساقط الثلج مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا.

نبهت الهيئة من توقعات تجمد الطرق البرية.