باكو، 9 فبراير، أذرتاج كشفت ملابسات 19 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها. أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها. كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 7 متهمِين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 3 أشخاص كانوا مطلوبِين بصفتهم مدينين. وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 حوادث متعلقة بالمخدرات. وألقي القبض على 30 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

AZERTAG.AZ : الداخلية: كشف ملابسات 19 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر

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