الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة على معظم مناطق البلد غدا

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وتساقط الثلج قليلا على بعض المناطق وغير الهاطلة أساسا بعد الظهر وهبوب رياح شمالية غربية قوية واستبدالها بجنوبية معتدلة في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-5 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-4 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل تراجع الضغط الجوي إلى 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الهاطلة أساسا مع احتمال تساقط الثلج على بعض المناطق الجنوبية ليلا وفجرا وتكون ضباب وهبوب رياح غربية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا وبين 18-13 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-1 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

وتنتظر الهيئة تجمد الطرق البرية.