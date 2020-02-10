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    الداخلية ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    كشفت ملابسات 16 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 3 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وحدثت حادثة مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 6 حوادث متعلقة بالمخدرات وحادثتين متعلقتين بحيازة الأسلحة والعتاد العسكري حيازة غير شرعية.

    وألقي القبض على 19 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها
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