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    إنشاء حديقة البندق الجديدة في2.9 ألف هكتار في شاكي في السنوات الأخيرة

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٥‎]

    شاكي، 10 فبراير، مصطفى داداشوف، أذرتاج

    في صيف هذا العام، يتوخى إنشاء الحديقة الجديدة للبندق والتي تبلغ مساحتها 180 هكتاراً في منطقة شاكي لتطوير زراعة البندق التي تعتبر القطاع الرابح. لذلك، بعد عام 2016، تمت زيادة المساحة الإجمالية للبندق المزروع حديثاً في المقاطعة إلى 2.9 ألف هكتار.

    جاءت هذه المعلومات في تصريحات رفيق محمدوف، كبير المستشارين في قسم التحليل والتنبؤ بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطة التنفيذية لمدينة شاكي لمراسل وكالة أذرتاج.

    قال المسئول الإقليمي تنفيذاً للتعليمات والتوصيات التي أصدرها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بزيادة تطوير زراعة البندق، تمت زراعة 1068 هكتار فقط من البندق الجديد في المنطقة خلال العام الماضي وحده. حاليا، تبلغ المساحة الإجمالية لحدائق البندق في المنطقة 3891 هكتار. في العام الماضي، تم جني 3 ألاف و297 طن من المنتجات من الحدائق. زاد إنتاج البندق بمقدار 217 طن مقارنة بالعام الماضي.

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