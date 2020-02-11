قتيل ومصابون في حريق جرف بيتا في شمكير
AzerTAg.az
١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
شمكير، 11 فبراير، أذرتاج
نشب حريق في بيت مساحته 70 مترا مربعا بقرية علي اصغرلي لمحافظة شمكير.
قالت وزارة الطوارئ إن الحريق جرف البيت ذي 3 غرف وعند تفتيش المكان المنكوب عثر على جثة ساكنة القرية ماهي بايرام علي احمدوفا من مواليد 1960م وسلمت إلى جهات معنية. وأصاب الحريق 3 آخرين فيما تمكنت المطافئ من حماية البيوت المجاورة.
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