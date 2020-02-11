شمكير، 11 فبراير، أذرتاج نشب حريق في بيت مساحته 70 مترا مربعا بقرية علي اصغرلي لمحافظة شمكير. قالت وزارة الطوارئ إن الحريق جرف البيت ذي 3 غرف وعند تفتيش المكان المنكوب عثر على جثة ساكنة القرية ماهي بايرام علي احمدوفا من مواليد 1960م وسلمت إلى جهات معنية. وأصاب الحريق 3 آخرين فيما تمكنت المطافئ من حماية البيوت المجاورة.

AZERTAG.AZ : قتيل ومصابون في حريق جرف بيتا في شمكير

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده