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    تسخير فناء مجدد تال للسكان في ضاحية باكو – صور

    ١١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١١]

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

    أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 11 فبراير اليوم على عنوان حي بيراللاهي شارع باقروف أرقام 1 و2أ و8 و16 ويقع بين 4 مبان سكنية يسكنها 400 مواطن.

    وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب مصغر لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية.

    كما غرست 150 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما على مساحة 3000 متر مربع وأقيمت 3 عرش فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.

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