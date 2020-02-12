توقع إنتاج ما يزيد عن 10 أطنان من شرانق دود القز في إيميشلي
AzerTAg.az
١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٢]
باكو، 12 فبراير، أذرتاج
شرع مربي دود القز في محافظة إيميشلي في أعمال استعدادية لزيادة إنتاج شرانق دود القز العام الجاري بعد أن أنتجوا العام الماضي ما يزيد عن 9 أطنان.
وضمن تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تنمية تربية دودة القز بالمحافظة غرست 88 ألف غريس شجرة التوت بمختلف مناطق المحافظة بجانب إنشاء منشآت خاصة لتربية دود القز. ووزعت بذور دودة القز مجانا العام الماضي على 120 عائلة على نطاق المحافظة وأنتجوا 9 آلاف و434 كغ من شرانق دود القز وبدأت جهات ذات الصلة إجراءات تسجيل عائلات تريد الاشتغال في المجال حيث بلغ عددها حاليا 188 عائلة.
يذكر أن بذور دودة القز ستوزع على العائلات المسجلة ابتداء من شهر أبريل المقبل.
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