قتيل في حريق بشمكير

شمكير، 12 فبراير، أذرتاج

نشب حريق لدى مجمع الدفيئة بقرية قديم قلعة في محافظة شمكير غرب البلاد جرف غرفة الحراسة في مساحة 12 مترا مربعا وغرفة خدمية مجاورة مساحتها 50 مترا مربعا. واكتشف رجال الإطفاء عند تفتيش المكان المنكوب عن جثة محترقة كانت تخص بالمواطن رشاد جابر محمدوف من مواليد 1985م بغرفة الحراسة وسلمت إلى جهات ذات الصلة وتمكنت المطافئ من حماية جزء من غرفة المرجل من الحريق.

ويجري التحقيق مع الحادث.