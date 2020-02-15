شرطة باكو: توقيف 47 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 15 فبراير / شباط، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 47 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 20 منهم جرائم تتعلق بفترات سابقة.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 36 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 5 أحداث متعلقة بالمخدرات و12 حادثا متعلقا بالسرقة. كما تم العثور على 3 أشخاص كانت في عداد المفقودين وسلم إلى عائلتهم.