الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد للغد

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وتكون ضباب صباحا على بعض المناطق مصحوب بالرذاذ وهبوب رياح جنوبية غربية مرشحة إلى الاستبدال نهارا بشمالية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج مساء أحيانا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا.