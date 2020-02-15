الداخلية تحذر من تنظيم تظاهرة مرتقبة في مكان غير مصرح به

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

قال عقيد الشرطة احسان زاهدوف الناطق باسم وزارة الداخلية إن الداخلية تحذر منظمي تظاهرة مرتقبة من أعضاء وأنصار حزبي المساواة وريال وحركة د18 وعدد من المرشحين المستقلين أمام مبنى لجنة الانتخابات المركزية في 16 فبراير الغد احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة المقامة في البلد من إقامة مظاهرات لدى أماكن غير مصرح بها.

وأوضح العقيد زاهدوف أن منظمي المظاهرة المذكورة توجهوا إلى السلطة التنفيذية للعاصمة باكو بطلب اصدار تصريح بها وردت عليهم أنها تسمح لهم بتنظيم تظاهرة في 16 فبراير خلال الفترة ما بين 15.00-17.00 لدى ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي.

وأضاف أن منظمي تظاهرة البارحة دعوا إلى إدارة باكو العامة للشرطة وأوضح لهم متطلبات التشريع ذات الصلة مع إنذار أخير بأن تنظيم تظاهرة في مكان غير الذي صدر السماح له أمر غير مسلم به نهائيا وللأمر عواقب إجرامية.

وشدد الناطق باسم الداخلية على أنها تتخذ كل تدبير وإجراءات ضرورية من اجل منع أي من التظاهرات او المسيرات ينظم لدى أماكن غير مصرح بها عن جانب السلطة التنفيذية للعاصمة باكو كونها فعالية غير مشروعة وبالتالي فإن كل مسؤولية عن أي حدث يحتمل وقوعه في أثناء إجراءات وفعاليات ترمي إلى التصدي لمثل هذه المحاولات غير الشرعية تقع على عاتق منظمين لتلك الفعاليات غير المصرح بها.