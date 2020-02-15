غرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية تقيم ورشة عمل عبر الإنترنت حول القطاع الزراعي في أذربيجان

واشنطن، 15 فبراير، أذرتاج

أقامت غرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية ورشة عمل عبر الإنترنت بمشاركة رئيس وكالة الائتمان والتنمية الزراعية ميرزا علييف. انضم ممثلو دوائر الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وأذربيجان والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك دائرة التجارة الأمريكية وإدارة الأعمال الصغيرة إلى الندوة الجارية عبر الهاتف.

تفيد أذرتاج أن السيد ميرزا علييف أطلع المشاركين على استراتيجية الوكالة وقدم معلومات عن الاتجاهات الرئيسية لنشاطها، وهي التحليلات الزراعية والحلول الزراعية والمعارف الزراعية والدعم الزراعي والتجارة الزراعية.

غطى العرض مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتمويل الزراعي. وبحسب كلام رئيس الوكالة، تدعم الحكومة المزارعين من خلال توفير الدعم في تمويلهم، بما في ذلك شراء مواد الخام ومنح القروض الميسرة وغيرها من أشكال التمويل لشراء الآلات الزراعية. تدعم الحكومة بالتمويل الكامل لبيع الآلات الزراعية للمزارعين، مما يزيد من الإنتاجية ويزيد الإيرادات.

وقال السيد ميرزا علييف إن دعم الدولة المالي الزراعي يركز بشكل أساسي على الاستنبات الزراعي وتربية الماشية وإنتاج الزراعي. تقدم الحكومة الأذربيجانية إعفاءات ضريبية مختلفة للقطاع الزراعي. من أجل تهيئة ظروف العمل وتحفيز الأنشطة الزراعية توفر الحكومة 40% من إجمالي المنح للاستنبات الزراعي و60 % لتربية الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة قروضاً بدون فائدة قدر 40% من إجمالي قيمة الآلات الزراعية التي يتم شراءها و15% من إجمالي قيمة القرض لتنمية الثروة الحيوانية بمعدل 7%. يجب على المزارعين سداد دفعات مبدئية بنسبة 25% و 20% من إجمالي المبلغ عند شراء حيوانات المزرعة أو الآلات.