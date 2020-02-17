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    زلزال في محافظة ليريك

    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]

    باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر محافظة ليريك جنوب أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الرصد الزلزالي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت امس في الساعة 21:51 بالتوقيت المحلي وعلى بعد 11 كيلومترا من محطة لنكران الأذربيجانية.

    ووقعت الهزات الأرضية على عمق 10 كم.

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