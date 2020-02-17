الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجة الحرارة غدا

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية وتستبدل نهارا بجنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل تراجع الضغط الجوي إلى 773 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وهبوب رياح غربية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.