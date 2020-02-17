كوردمير تصدر المنتجات المختلفة إلى 16 بلدا بينها الأقطار العربية

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

صدرت محافظة كوردمير خلال العام الماضي 23 الفا و776 طن من المنتجات المختلفة البالغ عدد أنواعها 11 نوعا إلى 156 بلدا وذلك أكثر قدر 5 آلاف و200 طن من مؤشر عام 2018م.

قالت هيئة محافظة كوردمير للإحصاء إنها صدرت خلال 2019م إلى تركيا 315 طن والى إيران 50 طنا من محلج القطن والى العراق 25 طنا من دقيق القمح.

كما صدرت المحافظة إلى إيران 17 الفا و470 طن والى إسرائيل 120 طن والى جورجيا 407 طن والهند 120 طن وكذلك أحجام مختلفة إلى سنغافورة وأوكرانيا وبولندا واليابان من جذور العرقسوس.

وقالت الهيئة إن أصحاب المشاريع ورجال الأعمال في المحافظة صدروا العام الماضي إلى روسيا 5ر2767 طن من الرمان و5ر115 طن من الخرمال / الكاكي/ و345 طن من الطماطم في حين صدرت إلى أوكرانيا 1280 طن من الرمان و129 طن من الخرمال و5ر20 طنا من الملفوف.

كما بلغ حجم الرمان المصدر إلى بلاروس 129 طن وفرنسا 8ر16 طنا وقطر 7ر17 طنا وبولندا 7ر33 طنا والإمارات 55ر0 طن وجورجيا 6ر23 طنا بينما صدرت إلى بولندا 7ر18 طنا من الخيار والى جورجيا 24 طنا من البطيخ الأحمر والى تركيا 6ر47 طنا من البصر والى الإمارات 459ر0 طن من الخرمال .