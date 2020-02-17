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    زيادة الإنتاج الزراعي في محافظة قازاخ

    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]

    قازاخ، 17 فبراير، أذرتاج

    قيمة الإنتاج الزراعي في إجمالي إنتاج المنتجات بمحافظة قازاخ خلال 2019م الماضي بلغت 7ر96267 ألف مانات ومنها 5ر46292 ألف مانات من حصة تربية المواشي و2ر49975 ألف مانات من قسط منتجات الزراعة النباتية.

    قالت هيئة قازاخ للإحصاء إن إنتاج المنتجات الزراعية في المحافظة ازداد بنسبة 2ر14 في المائة قياسا إلى مؤشرات عام 2019م الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة الإنتاج الزراعي في محافظة قازاخ
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