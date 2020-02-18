حريق نشب في مركز التسوق "سدرك"
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٥٤]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
أخمد حريق نشب في مركز التسوق "سدرك" ببلدة لوكباتان للحي قاراداغ.
أفادت وكالة أذرتاج أن نائب وزير الطوارئ الجنرال اعتبار ميرزايف وفرق الإطفاء ومتخصصين يقومون حاليا في مكان الحادث.
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