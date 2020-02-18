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    حريق نشب في مركز التسوق "سدرك"

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٤]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أخمد حريق نشب في مركز التسوق "سدرك" ببلدة لوكباتان للحي قاراداغ.

    أفادت وكالة أذرتاج أن نائب وزير الطوارئ الجنرال اعتبار ميرزايف وفرق الإطفاء ومتخصصين يقومون حاليا في مكان الحادث.

    AZERTAG.AZ :حريق نشب في مركز التسوق "سدرك"
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