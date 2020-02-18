الطوارئ تشرك في إخماد الحريق الناشب في أكبر مركز التسوق 23 سيارة الإطفاء و125 إطفائي

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ إنها تلقت بلاغ نشوب حريق لدى أكبر مركز التسوق بالمنطقة الساعة 39ر07 صباح اليوم فأرسلت طواقم الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث.

قال أكبر نوروزوف رئيس مقر جهاز الحماية من الحرائق إن الطوارئ أعلنت الإنذار من المستوى الثاني بشأن الحريق الذي استمر نحو ساعة وأشركت في عملية اخماد الحريق 23 سيارة إطفاء و125 اطفائي ويشمل على مساحة تبلغ 1000 متر مربع.

واعلن عن إطفاء الحريق تماما مع استمرار فعاليات التبريد في المناطق المنكوبة.

ويجري التحقيق لكشف أسباب نشوب الحريق.