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    شرطة باكو: توقيف 58 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 40 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 15 منهم جرائم تتعلق بفترات سابقة.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 13 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 6 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بالسرقة. كما تم العثور على شخصين كانت في عداد المفقودين وسلم إلى عائلتهم.

    AZERTAG.AZ :شرطة باكو: توقيف 58 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
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