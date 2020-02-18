الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض المناطق غدا

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 4-6 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل تراجع الضغط الجوي إلى 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال جو ممطر على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية صباحا ومساء وهبوب رياح جنوبية غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا إلى ما يبلغ 23 مترا في الثانية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.