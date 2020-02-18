ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم إنتاج اللحم إلى 41.9 ألف طن بزيادة 2.9 في المائة وإنتاج اللبن إلى 154.8 ألف طن بنمو 1.5 في المائة والبيض إلى مليار و660.3 مليون بيضة بزيادة 11.2 في المائة في شهر يناير (قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق).